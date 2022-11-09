Цены на нефть снижаются на фоне данных из США

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5% до 94,92 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,6%, до 88,38 долларов за баррель. Контракті упали примерно на 3% во вторник.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 5,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 4 ноября, согласно источникам Американского института нефти.

На прошлой неделе рынок возлагал надежды на то, что Китай может перейти к ослаблению ограничений, связанных с COVID, но на выходных представители здравоохранения заявили, что будут придерживаться своего подхода к новым инфекциям.

Случаи COVID в Гуанчжоу и других китайских городах резко возросли, а глобальный производственный центр стал новейшим эпицентром COVID в стране.

Аналитик CMC Markets Тина Тенг сказала, что, несмотря на ограниченное предложение на физических рынках, замедление спроса в Китае оказывает серьезное влияние на рынки фьючерсов на нефть.

Между тем, проблемы с поставками остаются, поскольку Европейский Союз запретил поставки российской нефти, а Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, или ОПЕК+, сократила добычу.

ЕС запретит импорт российской нефти до 5 декабря и российских нефтепродуктов до 5 февраля в ответ на вторжение России в Украину.