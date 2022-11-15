Цены на нефть снижаются после прогноза ОПЕК

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,3% до 92,87 долларов за баррель после падения на 3% в понедельник. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,6% до 85,37 долларов за баррель, после падения на 3,5% на предыдущей сессии.

В то время как инвесторы приветствовали заявления Китая на прошлой неделе о том, что он уменьшит влияние строгой политики нулевого уровня COVID для стимулирования экономической активности и спроса на энергию, аналитики заявили, что блокировки и рост числа случаев заболевания по-прежнему являются ключевым риском снижения.

"Продление карантина в густонаселенных районах Китая снижает мобильность и спрос на нефть даже больше, чем экономическую активность", — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Рост промышленного производства в стране замедлился , розничные продажи упали, а недвижимость в октябре еще больше упала, что является последним признаком того, что вторая по величине экономика мира теряет импульс, борясь с затянувшимися ограничениями COVID и спадом на рынке недвижимости.

Тем временем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в пятый раз с апреля снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год, сославшись на растущие экономические проблемы, включая высокую инфляцию и рост процентных ставок.

Это произошло после того, как Международный валютный фонд заявил в воскресенье, что глобальные экономические перспективы стали более мрачными, чем прогнозировалось в прошлом месяце, сославшись на неуклонное ухудшение результатов опросов менеджеров по закупкам в последние месяцы.

"Рынок в настоящее время игнорирует надвигающиеся риски предложения, несмотря на ожидания, что последнее понижение рейтинга спроса может отрицательно сказаться на добыче нефти ОПЕК", - отмечают аналитики ANZ Research, имея в виду неизбежные санкции Европейского Союза в отношении экспорта российской нефти.

Эмбарго ЕС на российскую нефть в ответ на вторжение России в Украину должно начаться 5 декабря. За запретом последует прекращение импорта нефтепродуктов в феврале.