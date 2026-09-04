Цены на нефть взлетели из-за нового витка войны на Востоке

Стоимость эталонной марки Brent пересекла отметку в 95 долларов за баррель, подскочив ориентировочно на 7% за неделю - с начала года ее цена выросла почти на 60%. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) превысила 91 доллар за баррель.

При этом нефтепродукты, в частности дизельное топливо, демонстрируют еще более стремительное подорожание из-за одновременного влияния конфликта на Ближнем Востоке и войны России против Украины.

На этой неделе розничные цены на промышленное топливо в США подскочили до самого высокого уровня с середины 2022 года, а запасы энергоносителей в Европе оказались значительно ниже обычно фиксированных сезонных норм.

Обострение конфликта и ситуация в проливе

Стремительное подорожание сырья произошло после завершения периода относительного затишья. Американская бомбардировочная кампания в начале недели спровоцировала ответ со стороны Тегерана, нанесшего удары по военным базам США в регионе.

Иранские силы продолжают атаковать гражданские и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран выпустил ракеты по территории Иордании, Кувейта и Бахрейна.

Руководитель отдела аналитики сингапурской компании Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдева отметила, что нефтяные рынки заново переоценивают собственную уязвимость. Она подчеркнула, что премия за риск может сокращаться лишь на время, пока ключевая проблема безопасности в регионе остается нерешенной.