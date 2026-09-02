Цены на нефть в мире резко выросли из-за новых ударов между США и Ираном

Сколько стоит нефть сейчас

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов, то есть на 0,8 процента до 95,40 долларов за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 44 цента, на 0,5 процента, до 90,66 долларов.

Оба контракта выросли в цене во вторник более чем на 4 доллара. Это стало самым большим скачком цен на Brent с 24 июля, а на WTI - с 23 июля.

Brent: 95,40 долларов за баррель (плюс 0,8 процента);

WTI: 90,66 долларов за баррель (плюс 0,5 процента).

Рынок опасается перебоев со снабжением, поскольку по Ормузскому проливу ежедневно проходят танкеры с миллионами баррелей нефти. Это один из важнейших маршрутов в мире для транспортировки нефти, и любая угроза его безопасности сразу сказывается на ценах.

Атаки в Ормузском проливе

Соединенные Штаты заявили, что ночью нанесли серию авиаударов по целям в Иране. Это вызвало ответ Тегерана и стало серьезнейшей эскалацией конфликта между двумя странами за последние несколько недель.

Корпус стражей исламской революции заявил, что атаки США еще больше ограничат судоходство через Ормузский пролив. Также КСИР сообщил об ударе баллистическими ракетами по американской военной базе в Иордании, в результате которого якобы погибло значительное количество американских военнослужащих.

Накануне американские военные ударили по более ста иранским целям, в том числе по объектам противовоздушной обороны, радарным системам и двум государственным танкерам.

В Вашингтоне заявили, что эти удары ослабили способность Ирана атаковать суда в Ормузском проливе минимум на месяц, хотя Тегеран сообщил о жертвах среди гражданских в результате удара по свадебной церемонии.