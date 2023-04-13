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Цены на мясо в Украине подскочили на 30%: ждать ли спада после Пасхи

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Четверг 13 апреля 2023 14:43
Цены на мясо в Украине подскочили на 30%: ждать ли спада после Пасхи Фото: цены на мясо в Украине подскочили на 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине фиксируется повышение цен на мясные продукты. Однако спад стоимости можно ожидать в конце весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

"Подорожание составляет в пределах 30%. У данных продуктов есть определенная сезонность. Уменьшение спроса - как только начинается большой пост и рост спроса более резкий напрямую ближе к Пасхе, поскольку уже люди готовятся к празднику. Поэтому ожидается определенное удешевление", - сказал он.

По его словам, резкого удорожания стоимости мяса не было, как, например, яиц. Учитывая это, не может быть сильного падения, но понижение на 5-7% ожидается ближе к концу весны.

Дальше цены будут зависеть от того, какой будет ситуация с зерновыми, новым урожаем и кормами. Высоцкий также надеется на благоприятный погодный фактор. По его словами, если ситуация сложится положительно, то и цены на мясные продукты будут стабильными.

РБК-Украина сообщало, сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году.

Кроме того, мы писали, что цены на яйца резко изменятся.

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