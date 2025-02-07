Цены на газ в Украине выросли в январе вслед за подорожанием в Европе

Фактическая цена реализации газа в Украине в январе 2025 года составила 16 334 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 6,8% больше, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

За последний год газ подорожал на 28,2%.

Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 595 долларов за тысячу кубометров (24,7 тысяч гривен).

Сейчас стоимость топлива в ЕС примерно на 70% выше, чем год назад, поскольку зима в Европе в этом году холоднее, чем прошлом, что приводит к росту использования газа из хранилищ.

Цены на газ

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке будут медленно снижаться, несмотря на ожидаемый рост промышленного спроса, прежде всего благодаря наращиванию поставок СПГ. Последнее связано с тем, что глобальные мощности по производству СПГ значительно увеличиваются, а его роль становится более заметной в Европе благодаря развитию СПГ-инфраструктуры.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году упали на 15,4% до 393,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ ожидает, что в 2025 году цены вырастут на 2,7% до 404,7 долларов за тысячу кубометров, в 2026 году упадут на 4,9% до 384,7 долларов, в 2027 году упадут на 12,5% до 336,5 долларов.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. Тарифы вырастут, как только "позволят условия". В послевоенный период тарифы тоже будут расти.