Цены на газ растут, а промышленность рискует остаться без ресурса, - эксперт

"Мы сейчас видим ситуацию, когда у нас небольшое количество покупателей на природный газ, которые могут свободно купить этот газ. И ключевым сейчас покупателем является государственный "Нафтогаз", который покупает газ на бирже", - пояснил Петренко.



По его словам, в Европе уже наблюдается дефицит газа, и дешеветь он не будет.



"И я скажу откровенно как эксперт в этом вопросе пока мы не видим никаких предпосылок о том, что в Европе газ будет дешеветь. Есть определенный дефицит, Европа будет закупать газ как весной, так и летом, и свободного ресурса нет", - подчеркнул эксперт.



Он считает, что Украина рискует потерять возможность выгодно купить газ.



"Если ничего геополитически не изменится, то стоимость газа в Европе в этом году будет достаточно высокой", - добавил Петренко.



По его словам, промышленность уже страдает из-за нестабильной ситуации на газовом рынке.



"Вопрос энергетической безопасности - это не только наличие газа для бытовых потребителей; это вопрос наличия проданного газа для коммерческих потребителей, потому что, если коммерческие потребители, как я отметил, газ будет дорогим, они будут вынуждены импортировать дорогой газ, соответственно, это повлияет на себестоимость их продукции, их конкурентоспособность и также на стоимость продукции для украинского населения - это все абсолютно взаимосвязанные вещи", - предупредил глава Ассоциации газодобытчиков.



Петренко также отметил, что добывать газ становится все сложнее, ведь доступные залежи исчерпываются, а война затрудняет инвестиции в бурение новых скважин.

В то же время "Нафтогаз", остающийся единственным гарантом закупок, до сих пор не сформировал понятных долгосрочных условий для добытчиков.



"Этот механизм должен быть продлен, модифицирован и улучшен. Это, опять же, вопрос обсуждения и дискуссии, но, по нашему убеждению, все же "Нафтогаз" должен продолжать выкуп украинского газа и делать более долгосрочные, понятные правила выкупа, чтобы компании понимали, по каким индикативам, как будет продажа украинского газа", - подчеркнул Петренко.



Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что добыча газа в Украине остается недостаточной для покрытия потребностей экономики и промышленности. Государственные компании не могут обеспечить необходимые объемы.