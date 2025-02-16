Цены на газ для промышленности могут вырасти из-за рекордно низких запасов, - GMK Center

"В феврале рынок газа лихорадит снова - теперь уже из-за рекордно низких запасов в ПХГ. Сейчас украинские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 9%. Таких низких запасов не было никогда за всю историю. Эксперты предупреждают: в условиях военных рисков, дефицита газа и роста цен на европейских хабах ситуация может привести к новому витку кризиса и резкому увеличению стоимости газа для промышленности", - говорится в ней.

Отмечается, что причинами дефицита газа могли стать недостатки торговой стратегии "Нафтогаза", рост цены на газ в Европе и последствия ударов по газовой инфраструктуре.

Вследствие этого вырастут цены на газ в Украине, что приведет к дополнительным расходам промышленности.

"Любой рост составляющих себестоимости выплавки стали негативно повлияет на работу метпредприятий. Особенно сильное влияние роста цен на газ ожидается на работу "Запорожстали", где из-за специфики производства расход газа значительно выше, чем на других предприятиях", - цитирует издание президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.