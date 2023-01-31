Цены на газ обваливаются еще дальше, НБУ оставляет учетную ставку без изменений

Оптимизм снова вернулся на рынки, что позволило фондовым индексам завершить прошедшую неделю весьма неплохо: S&P 500 вырос на 2,5%, All-World FTSE – на 2,1%, а плотно ориентированный на высокотехнологичный сектор Nasdaq Composite и вообще прыгнул на 4,3%.

Для приподнятого настроения основание действительно нашлось. Сначала превзошли ожидания результаты опросов менеджеров закупок, которые оформляются посредством популярных индексов деловой активности PMI. Для Еврозоны индексы впервые с сентября 2021 указали на рост экономической деятельности. В США, согласно индексам, сокращение активности продолжается, однако ожидания уже улучшаются.

Более того, позже поступили данные, что рост американского ВВП за прошлый квартал хоть и замедлился до 2,9%, впрочем, превзошел ожидания. А тут еще и индекс персональных потребительских расходов, который ФРС считает одним из ключевых индикаторов инфляции в США, замедлился в конце прошлого года больше прогнозов.

Такая замечательная комбинация трендов не может не приводить инвесторов в восторг: с одной стороны, данные намекают на все большую вероятность "мягкого приземления" развитых экономик, с другой – подтверждают, что инфляционный пик пройден. Инвесторы все смелее испытают на вкус идею прохождения экономикой в этом году без рецессии. При этом рынки пока предпочитают закрывать глаза на большое количество негативных тенденций внутри экономических данных.

То же замедление роста индивидуальных затрат на самом деле означает не только более низкую инфляцию, но и более слабое потребление – один из ключевых двигателей экономического развития. А сам рыночный оптимизм не радует центральные банки, ведь он способствует облегчению общих финансовых условий и тем самым подталкивает новое ускорение инфляции. Это почти вероятно заставит и ЕЦБ, и ФРС вновь охлаждать настроения, в частности, прибегнуть к "ястребиным" комментариям во время обнародования решений по ставкам на этой неделе. Что касается самих ставок, никто почти не сомневается, что шаг повышения ФРС будет замедлен до 25 б.п., а ЕЦБ снова повысит ставки на 50 б.п.

Тем временем экономисты смотрят в ближайшее будущее менее уверенно, чем рыночное сообщество. На прошлой неделе опрошенные Reuters эксперты ухудшили прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,1% с оценки 2,3%, сделанной в октябре прошлого года, из-за больших угроз от инфляции и жесткой политики центральных банков. Насколько правы были экономисты по сравнению с рынками, показать может только время. Рынки способны чувствительно реагировать на скорые изменения экономической среды.

Одним из таких изменений является стремительное падение мировых цен на природный газ. Цены на природный газ в Европе за эту неделю упали почти на 20% до 56 евро/МВтч или 635 долларов/тыс.куб.м. Непосредственными объяснениями этого падения стали прогнозы более теплой погоды и перспективы возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США – Freeport LNG.

В то же время, эти события стали лишь частью большого тренда: с декабря цены на природный газ упали более чем на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев. И это стало возможным не только благодаря теплой зиме в регионе, но и мерам ЕС по экономии потребления, снижению промышленного производства и резкому росту импорта сжиженного газа.

Газовый кризис в Европе из-за войны РФ против Украины и Запада сходит на нет, и это становится одним из ключевых факторов пересмотра экономических прогнозов на более оптимистичные.

Тем временем, НБУ существенно ухудшил прогноз восстановления украинской экономики на 2023 год до незначительного роста ВВП на 0,3%. Главные факторы пересмотра – большие повреждения энергетической инфраструктуры от российских ракетных атак и ожидания более продолжительных боевых действий.

НБУ воздержался от изменения учетной ставки, оставив ее на уровне 25% – неизменном с июня 2022 года, как того и ожидало большинство наблюдателей. В то же время НБУ продолжает преследовать свою цель достижения в этом году более высоких процентных ставок, в том числе депозитных.

На рынке украинских ОВГЗ иностранные инвесторы продолжили увеличивать вложения в гривневые инструменты, постепенно готовясь к возможности репатриировать поступления от их погашения, начиная с апреля. Благодаря таким активным покупкам общий объем сделок с гривневыми ОВГЗ на вторичном рынке достиг 12,2 млрд грн, это новый рекорд с января 2022 года.

Цены на украинские евробонды остаются без особых изменений в диапазоне 20-25 центов на доллар. Наличный валютный рынок остается стабильным, а обменный курс доллара балансируется недалеко от 40 грн/доллар. Также не наблюдается избыточный спрос на межбанковском валютном рынке.