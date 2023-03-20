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Цены на газ в Европе упали до минимума с середины 2021 года: что послужило причиной

Фото: газ в Европе подешевел до минимума с середины 2021 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, опустившись ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Отопительный сезон заканчивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intercontinental Exchange (ICE).

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 7% до 39,8 евро за мегаватт-час. Цены упали ниже 40 евро за мегаватт-час впервые с июля 2021 года.

Как отмечает ExPro Consulting, снижение цен на газ в Европе связано в первую очередь со снижением потребления на фоне теплой погоды и стабильных поставок.

Европа 18 марта впервые с начала января закачивала в хранилища больше газа, чем отбирала, что свидетельствует о постепенном завершении отопительного сезона.

Европейские ПХГ заполнены на 55,7% и у них хранится около 59 млрд куб м газа, что является наивысшим значением на эту дату за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе упали более чем на 80% по сравнению с августовским пиком (более 3500 долларов за тысячу кубометров), когда сокращение поставок газа с территории России нанесло Европе ущерб примерно в 1 триллион долларов, нанеся удар по экономике региона и подняв инфляцию до самого высокого уровня за последние десятилетия.

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