Цены газ в Европе рухнули на 20%: что стало причиной

На открытии торгов 24 августа фьючерсы на эталонные марки рухнули на 21%, больше всего с марта 2022 года. Затем цены несколько восстановились. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 13,3% до 31,9 евро за мегаватт-час (около 365 долларов за тысячу кубометров).

Цены на газ в этом месяце были чрезвычайно волатильными, поскольку трейдеры ожидают результатов угроз забастовок, которые могут повлиять на десятую часть мировых поставок СПГ, в какой-то момент они выросли на целых 40% в ответ на риски.

Профсоюзы, представляющие работников завода по производству СПГ на Северо-Западном шельфе компании Woodside Energy Group Ltd, рассматривают "сильное предложение" компании после переговоров, которые прошли в среду вечером. Подробности урегулирования будут обнародованы после встречи с членами в четверг, сообщил Offshore Alliance - группа, представляющая два крупных профсоюза.

Запасы в Европе

Учитывая, что запасы заполнены задолго до начала отопительного сезона, а промышленный спрос снизился, Европа на данный момент остается хорошо обеспеченной.

"Нам нужно будет посмотреть, какое окончательное решение профсоюзы примут на своем сегодняшнем собрании, но все признаки на данный момент выглядят многообещающе, что забастовок на северо-западном шельфе удастся избежать", - говорится в сообщении ING Groep NV в четверг.

Даже если сделка с Woodside будет согласована, переговоры с Chevron по спорам с работниками двух ее австралийских заводов по производству СПГ все еще продолжаются. Это ставит под угрозу 24,5 млн тонн годовых мощностей, или около 5% мировых мощностей по сжижению газа.