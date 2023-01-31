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Цены на газ в Европе стремительно падают: эксперт назвал причины

Фото: газовый кризис в Европе сходит на нет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на природный газ в Европе за последнюю неделю упали почти на 20% до 56 евро мегаватт-час или 635 долларов за тысячу кубометров. Непосредственными объяснениями этого падения стали прогнозы более теплой погоды и перспективы возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США - Freeport LNG.

Об этом говорится в недельном обзоре финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина .

В то же время, отмечает эксперт, эти события стали лишь частью большого тренда: с декабря цены на газ упали более чем на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев. И это стало возможным не только благодаря теплой зиме в регионе, но и мерам ЕС по экономии потребления, снижению промышленного производства и резкому росту импорта сжиженного газа.

"Газовый кризис в Европе из-за войны РФ против Украины и Запада сходит на нет, и это становится одним из ключевых факторов пересмотра экономических прогнозов на более оптимистичные", - сообщил Мартыненко.

Как сообщало РБК-Украина, планы российского президента Владимира Путина надавить на Европу за счет использования энергии в качестве оружия потерпели неудачу.

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