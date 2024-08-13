Цены на газ в Европе падают второй день подряд: что послужило причиной

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 1% до 39,1 евро за мегаватт-час (около 440 долларов за тысячу кубометров).

Геополитические риски - сначала на Ближнем Востоке, затем в Восточной Европе - встряхнули рынок в начале этого месяца, заставив трейдеров покупать защиту от высоких цен на газ. Некоторые из этих опасений начали утихать, и цены стабилизировались после роста на 9% с начала августа.

"Теперь, когда Россия и Украина заявили, что хотят продолжить поставки газа, часть премии за риск снижается. Но премия за риск со стороны Ближнего Востока по-прежнему остается реальностью", - сказала Флоренс Шмит, европейский энергетический стратег Rabobank, отметив, что цены останутся достаточно высокими.

Европа также идет к отопительному сезону с большими запасами, а потоки от ведущего поставщика Норвегии относительно стабильны перед тяжелым периодом технического обслуживания в конце этого месяца. Промышленный спрос на топливо также остается слабым.

Появляются признаки того, что спекулятивные ставки на более высокие цены, возможно, достигли своей максимальной точки после достижения пределов риска.

"Накопление значительной чистой длинной спекулятивной позиции на фьючерсных рынках может стать рецептом для значительного падения цен, если геополитические и военные страхи отступят", - заявил Дэвид Оксли, главный экономист по климату и сырьевым товарам лондонской Capital Economics.