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Цены на электроэнергию в Европе падали на один день, - эксперт

Фото: цены на электроэнергию в Европе падали на один день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за комбинации нескольких факторов цены на электроэнергию в Европе достигали отрицательных значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Сакву.

Это был один день, это были выходные, сильный ветер. Вот так отреагировали европейские рынки, что там были отрицательные цены. Сейчас они уже вернулись на нормальный уровень. То есть это был довольно специфический день в Европе. Подобные ситуации будут повторяться", - сказал он.

Он также добавил, что Украина могла бы воспользоваться ситуацией на энергорынке Европы и импортировать дешевую электроэнергию, однако в то время украинская энергосистема не нуждалась в этом.

Саква подчеркнул, что Украина нуждается в электроэнергии в вечерние часы, тогда как в эти часы в Европе такой ситуации уже нет.

"Такое будет повторяться в будущем, но это сложно предсказать и эффективно использовать", - подчеркнул аналитик.

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