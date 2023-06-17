Цены на бензин и дизтопливо скоро могут взлететь: когда и на сколько

Что было раньше

В начале полномасштабного российского вторжения Украина столкнулась с дефицитом топлива. Из-за ударов по нефтебазам и НПЗ страна резко лишилась более 90% дизельного топлива и 50% бензина, поэтому рынок не мог обеспечивать украинцев горючим.

Для того, чтобы удовлетворить спрос, необходимо было быстро переориентироваться на поставки топлива с более дорогого европейского направления. Кроме того, весной 2022 года до рекордных 140 долларов за баррель поднялись мировые цены на нефть, что также влияет на цены для конечного потребителя.

В результате через три недели после начала большой войны Рада отменила акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, а также снизила ставку НДС с 20% до 7%. Это позволило пережить кризис, сдержать розничные цены на адекватном уровне и летом начались разговоры о возвращении налогов.

Как возвращали налоги

Осенью парламент частично поднял налоги на топливо. В частности, на дизтопливо и бензин установили унифицированную ставку акциза в размере 100 евро за тысячу литров. На автомобильный газ - 52 евро за тысячу литров.

При этом вышло так, что частичное возвращение акцизов не отразилось на розничных ценах. На тот момент на мировых рынках уже сложилась благоприятная конъюнктура, поскольку цены на нефть снижались до 80-90 долларов за баррель.

Что изменится с 1 июля

Во время голосования в сентябре 2022 года в законе предусмотрели, что налоговые льготы на рынке топлива будут действовать до конца июня 2023 года. То есть со следующего месяца вернутся все довоенные ставки.

Это означает, ставка НДС на все нефтепродукты вырастет с 7% до 20%. Что касается акциза, то для бензина вернется ставка 213 евро за тысячу литров, для дизтоплива - 139,5 евро, для автомобильного газа останется на уровне 52 евро.

На сколько подорожает топливо

После возврата акцизных ставок и НДС цены на бензин, автомобильный газ и дизельное топливо существенно вырастут.

"Если говорить о бензине, то это будет около 12 гривен. Если говорить о дизеле, то это будет около 10. И если говорить о сжиженном газе, то это будет около 5 гривен", - отметил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Таким образом, если сейчас в среднем на АЗС бензин А-95 стоит 44,77 гривны за литр, то ожидается подорожания до 56,77 гривны. В случае с дизтопливом - с 43,27 до 53,27 гривны за литр, с автогазом - с 21,91 гривны до 26, 91 гривны за литр.

Однако по мнению Рябцева, подорожание не будет резким и не будет одинаковым по всем сетям из-за разной цепочки поставок и ценовой политики.

"Поэтому в одних сетях может быть и на 10 гривен (подорожание бензина, - ред.), а в других может быть и на 15", - добавил он.

Подорожание произойдет обязательно, если Рада не отменит или не перенесет повышение акцизов и НДС, подчеркнул эксперт.

В то же время зарегистрировано несколько законопроектов об отмене повышения ставок, и в оставшиеся две недели нардепы могут поставить их на голосование. Не исключено, что соответствующее решение примут, поскольку в Раде нет согласия по возвращению довоенных акцизов и НДС.