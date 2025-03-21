Цены на АЗС начали падать: эксперт объяснил, что будет со стоимостью бензина и ДТ

Сети АЗС Украины начали снижать цены на бензин, дизельное топливо и автогаз с середины марта. Еще есть значительный потенциал к снижению стоимости, однако на пути стоят налоговые риски и падение продаж .

Подробнее о ситуации с ценами на АЗС - в материале РБК-Украина .

"Нефть упала, они (сети АЗС - ред.) должны были бы уменьшить цену, но они боятся, что еще что-то произойдет и розничный бизнес существенно потеряет. Математика показывает, что можно подвинуться (уменьшить цену - ред.), а экономика показывает, что не надо спешить", - говорит аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

По его данным, в течение 13-20 марта средние цены на бензины и дизельное топливо в сетях АЗС Украины снизились на 58 копеек - 1 гривну за литр до 55,71 гривны за литр бензина А-95 и 54,06 гривны за литр дизельного топлива. За этот же период автогаз в среднем подешевел на 28 копеек за литр - до 36,32 гривны за литр.

По данным агентства Bloomberg, цены на фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent в течение 15 января - 20 марта 2025 года снизились на 12% - с 82 до 72 долларов за баррель.

Насколько может подешеветь топливо

Александр Сиренко добавил, что на фоне снижения цены на нефть на 10% и более, цена на топливо имеет в целом потенциал к снижению в размере 5 гривен на литр.

"Снижение цен на 0,5-1 гривну за литр - это только начало. Нефть снизилась на 10%, это означает, что можно ожидать снижения на около 5 гривен за литр в бензинах или дизеле", - сказал он.

Эксперт добавил, что по состоянию на 20 марта средняя оптовая цена на дизельное топливо (при отгрузке бензовозом с нефтебазы) в Киеве и Киевской области составляла 45,9 гривен за литр, тогда как розничная цена на АЗС составляла 54,57 гривны за литр. Разница между оптовым и розничным сегментами составляет 8,6 гривны за литр, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего снижения цен на АЗС.

Проблемы топливных компаний

Однако, отметил Александр Сиренко, дальнейшее снижение цен сдерживают риски топливного бизнеса, а именно значительное падение объемов продаж из-за уменьшения количества населения и уровня его мобильности.

"У сетей АЗС есть большая проблема - очень падает реализация, именно из-за войны. Людей становится меньше, людей убивают, люди воюют, люди избегают лишних движений из-за мобилизации, продолжается выезд людей из страны", - сказал он, объяснив, что с уменьшением количества проданного топлива компании должны больше зарабатывать на каждом литре, чтобы покрыть постоянные расходы.

Другим важным риском топливного бизнеса стало повышение акциза на нефтепродукты, которое произошло дважды за последние полгода - в сентябре 2024 года и в январе 2025 года.

Кроме того, с 1 декабря 2024 года вступила в действие норма Налогового кодекса, которая обязывает сети АЗС платить налог на прибыль авансом (60 тысяч гривен с одной станции). Такие изменения налогового законодательства, по мнению Александра Сиренко, также добавляют неуверенности топливным трейдерам относительно дальнейшего снижения цен.

"Поэтому они играют в маркетинг с акциями. За последние полгода были 6-7 "черных" пятниц, такого никогда не было. Также распространена практика снижать цены на выходные", - прокомментировал эксперт, добавив, что такие шаги позволяют привлечь клиента за счет частичного или временного снижения цены.