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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 1 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:30 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 1 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо на АЗС сегодня (Getty Images)
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В воскресенье, 1 ноября, на АЗС наблюдается полная ценовая стабильность. После серии поднятий стоимости автогаза и отдельных позиций дизеля в конце октября крупные сети АЗС удержали ценники на все виды топлива без изменений.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз: Цены на газ в сетях OKKO, WOG и SOCAR зафиксировались на уровне 59,90 грн/л. В сети UPG автогаз продают по 57,90 грн/л, а самой доступной среди крупных сетей остается "Укрнафта" - 56,90 грн/л.

Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках: от 102,90 грн/л за стандартное ДТ на "Укрнафте" и UPG до 111,00 грн/л за премиальное ДТ NANO Extro на SOCAR.

Бензин: Цены стабильны. Стандартный А-95 стоит 88,90-95,90 грн/л, премиальные марки 95-го - 91,90-98,90 грн/л, а 100-й бензин - 100,90-105,00 грн/л. А-92 на "Укрнафте" держится на отметке 86,90 грн/л.

Цены на АЗС 1 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 1 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 104,90 грн
  • ДТ: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 57,90 грн

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