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Цены на автогаз обвалились на 30%: что будет со стоимостью топлива в ближайшее время

Фото: Цены на автогаз в Украине упали на 30% и будут дешеветь и дальше (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на автомобильный газ в Украине существенно снизились после резкого подорожания в октябре-ноябре. Стоимость будет снижаться и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook.

По его словам, на АЗС уже появилась цена 30,45 грн, хотя еще вчера было 31,45 грн/л. "Думаю, завтра просядет ниже 30 грн/л. Через неделю, не исключаю, увидим 27. А по мере того, как будут открывать польскую границу - еще ниже", - написал он.

Куюн отметил, что еще две недели назад некоторые торговали по 39,99 грн/л.

Он напомнил, что проблема начала формироваться еще в октябре из-за роста очередей на границе в результате активизации агроэкспорта. Если раньше газовоз делал четыре ходки в месяц, то в октябре едва успевал одну.

"Забастовка польских перевозчиков с 6 ноября обнулила и эту неблагодарную работу и заблокировала 30% нашего импорта LPG, которые ехали именно в автоцистернах именно через польский участок. Дефицит запустил цены в небо", - сообщил Куюн.

По его данным, рынок увеличил снабжение железной дорогой; поехал в объезд через Словакию и ниже; увеличил поставки с Юга. "Это был очередной экзамен для топливного рынка и сдал его достойно", - добавил он.

"Результат на табло. За последнюю неделю оптовые цены потеряли 30%, сейчас составляют чуть больше 22 грн/л", - рассказал Куюн.

Цены на бензин, дизель и автогаз

Розничные цены на бензин, дизельное топливо в Украине снизились за ноябрь. Автогаз подорожал на треть.

По данным Консалтинговой группы А-95, средние розничные цены 30 ноября на бензин А-95 составляют 54,36 гривен за литр (-1,20 гривен в месяц), на дизельное топливо 54,30 гривен за литр (-1, 39 гривен) на автогаз 36,66 гривен за литр (+8,60 гривен).

На 15 декабря автогаз в среднем стоил 32,79 гривен за литр.

Основным фактором, который будет влиять на цену топлива в Украине нынешней осенью, будут мировые цены на нефть.

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Цены на бензин