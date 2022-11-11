Цены снижены. Спрос на жилье в Буче и Ирпене до сих пор не возобновился

По словам опрошенных РБК-Украина экспертов, частные дома в Бучанском районе до полномасштабной войны стоили дороже, чем по Вышгородскому и другим направлениям. Но сейчас ситуация иная: цены там значительно снижены.

Если раньше готовый двухэтажный дом с 3-5 сотками земли стоил там минимум 200 тысяч долларов, то сейчас их пытаются продать хотя бы за 150.

"Было много людей с юга Украины, которые искали дома под Киевом. И когда я говорила, что есть классные предложения в Буче, Ирпене, Гореничах или Стоянке, говорили: "Извините, нет. Мы из такого только уехали, не хотим больше рисковать, поэтому даже не показывайте нам это направление", – поделилась наблюдениями риелтор Светлана Бащук.

В то же время покупатели активно интересуются южным и юго-западным направлением. Продажи возобновились и в Вышгородском районе. Популярное для загородного жилья село Гатное по южному направлению – от него всего несколько километров до синей ветки метро в Киеве. Однако и там цены значительно снижены: вместо довоенных 200 тысяч долларов жилье продается на 40-50 тысяч дешевле.

"Сейчас популярно Одесское направление: Крюковщина, Гатное, Юрьевка, Тарасовка – места, где и раньше было относительно спокойно. Гатное и сейчас остается востребованным: оттуда недалеко до метро Теремки, всего 3-4 километра. Но цены просели повсюду. В Гатном до войны дешевле 200 тысяч двухэтажных домов вообще не было. Даже цены на коробки с чистовой отделкой стартовали минимум от 180 тысяч. А уже сегодня за 160-175 по этому направлению можно найти большие дома площадью 140 квадратов с готовым ремонтом", - рассказывает Светлана Бащук.