Цена войны: где найти деньги и как не убить экономику

Война требует денег. К сожалению, партнеры не готовы финансировать все необходимые затраты и к тому же требуют, чтобы Украина увеличивала собственный вклад. Иначе политикам трудно объяснить своим избирателям-налогоплательщикам, почему их деньги идут в чужую страну. При этом потребности армии не уменьшаются, как было заложено в бюджете на этот год (в предположении, что интенсивные боевые действия закончатся в середине года), а только растут.

Поэтому, как ни печально, но нам, по-видимому, не избежать "непопулярных" мер – сокращения невоенных затрат бюджета и повышения налогов. Однако, с другой стороны, едва ли не самый ценный и ограниченный ресурс в войне на истощение, это долготерпение народа. Например, в Первой Мировой войне, где тоже фронт двигался еле-еле, в итоге победили те страны, где благодаря демократии удалось сохранить социальную стабильность. Поэтому призывы к тотальной мобилизации и сворачиванию демократических свобод на самом деле губительны для нашей страны. А если уж приходится прибегать к непопулярным мерам (увы, без них война не обходится), то делать это нужно с максимально возможной эффективностью: максимум результата при минимуме "напряжения" и "несправедливости", при всей условности этого понятия.

С этой точки зрения правительственный законопроект № 10416 грозит поставить антирекорд в своей категории. Когда-то французский министр финансов Жан-Батист Кольбер сравнил налогообложение с ощипыванием гуся: как искусство получить максимум перьев при минимуме визга. Продолжая эту аналогию, упомянутый законопроект умудрился раздразнить всех гусей, каких только можно было. Это закономерный результат его кулуарной подготовки, как и печально известной Национальной стратегии доходов. Минфин предпочитает готовить документы в тайне и "выгребать" за них уже постфактум, вместо того чтобы еще на этапе подготовки посоветоваться с экспертами и стейкхолдерами. Впрочем, после громкого заявления 13 ведущих аналитических центров, а также аналогичных заявлений ведущих бизнес-ассоциаций диалог (лучше поздно, чем никогда) начался. Соответственно, появилась и надежда на более-менее оптимальное решение проблемы.

Что же так возмутило бизнес и экспертов

Прежде всего, это стратегически неоптимальный подход. Известный принцип Парето гласит, что условные 20% усилий приносят 80% результата, и наоборот. Применимо к данному случаю эти 80% связаны с кучей мелких поборов, которыми чиновники предложили обложить то, что они расценили как "роскошь": ювелирку, автомобили (любые!), мобильную связь, международные посылки любой стоимости, продажу квартир физлицами (какой подарок застройщикам!), и т.д. Все вместе взятое это должно, по расчетам Минфина, принести 22% от требуемой суммы.

Остальное Кабмин предложил собирать в виде самых вредных для экономики налогов: с оборота и доходов физлиц, где предусматривается увеличение военного сбора до 5% с распространением его на плательщиков единого налога. Впрочем, единщикам не о чем особенно беспокоиться – в отличие от Нацстратегии доходов, в данном случае ничего особо страшного их не ждет, хотя и значительных поступлений тоже не принесет.

А вот еще больше увеличивать нагрузку на зарплаты чревато. С одной стороны, это прямо и очень ощутимо бьет по доходам, то есть вызывает недовольство (непрямые налоги не даром придумали для того, чтобы собирать больше поступлений, не вызывая политического сопротивления). С другой – еще дальше загоняет в тень рынок труда, где даже до полномасштабной войны количество неофициально занятых (около 3 млн) и получающих доплаты "в конвертах" (около 2 млн) было совокупно сопоставимо с количеством занятых в частном секторе (около 5 млн).

Таким образом, налоги на зарплату, по-видимому, лидируют в антирейтинге неэффективности. Поэтому их повышение скорее загонит рынок в тень, чем даст дополнительные поступления. Если, конечно, не считать таковым "налог" с зарплат бюджетников и госслужащих, который платится за счет бюджета, то есть, по существу, является просто перекладыванием денег из одного государственного кармана в другой.

Налог с оборота, кажется, удалось "отразить" в ходе упомянутых выше консультаций - он, как и, надеемся, повышенный военный сбор, будут заменены более нейтральной временной надбавкой к НДС. Цены при этом вырастут незначительно, зато в отличие от "военного сбора" заплатят этот налог и работающие официально, и получающие зарплату в конвертах, и живущие в полной "тени". А пенсионерам как раз только что существенно подняли выплаты. Но любые повышения налогов, даже менее вредных, могут рассматриваться только после того, как будут использованы все другие средства – сокращение расходов бюджета и меры по детенизации.

Однако остаются самые неэффективные 22%, которые стоит просто отменить, тем более что они и близко не принесут тех результатов, о которых говорит Кабмин.

Возьмем, например, самую что ни на есть "роскошь" – ювелирные изделия из драгоценных металлов. Казалось бы, предложение обложить их покупку 30% сбором звучит "справедливо". Но это только на первый, непросвещенный взгляд. Как часто бывает со "справедливыми" мерами, это предложение крайне неэффективно. К сожалению, Минфин упорно продолжает считать эффект как от повышения, так и от снижения налогов линейно, без всякого учета поведения реальных плательщиков (в данном случае – покупателей и продавцов) в реальной экономике.

С одной стороны, все время педалируется тема "теневой экономики", с другой – когда доходит до дела, то ее наличие и возможность увести туда бизнес (или наоборот, детенизировать через снижение налогов или специальные ставки) просто игнорируется. Между тем, любому здравомыслящему человеку, прожившему в нашей стране хотя бы лет тридцать, очевидно, что 30% налог (естественно, в дополнение ко всем уже существующим) просто загонит любой рынок в полную "тень".

Таким образом, совокупные поступления от соответствующей отрасли хорошо если не упадут – кривую Лаффера никто не отменял. К тому же, загнать в тень легко, а вытащить оттуда крайне тяжело. Это как с проволокой, которую легко согнуть, но трудно потом выпрямить. Например, сверхвысокие налоги в свое время загнали в тень зарплаты в Украине. И последствия сказываются до сих пор, даже несмотря на то, что сейчас они уже не настолько велики.

Или другой пример: 5% "сбор" с продажи жилья физическими лицами. Как и нынешние 2% "госпошлины", а также налоги на "доход" от продажи жилья, такой налог не имеет никакого обоснования, ведь речь идет не о зарабатывании денег, а только о переводе своей собственности из одной формы в другую. При этом чаще всего квартиры продают для того, чтобы купить эквивалентное жилье в другом месте. А "сбор" означает, что за это придется очень немало доплачивать, либо довольствоваться худшим качеством.

Ответом рынка будет, естественно, попытка еще больше занижать цену сделок. Не говоря уже о том, что такой "сбор" создает ничем не оправданное преимущество застройщикам. А схема с продажей новых квартир от физического лица закрывается налогообложением разницы между ценой покупки и ценой продажи, в случае если между ними прошло менее года или речь идет больше, чем об одной квартире.

Кроме всего прочего, мелкие сборы требуют специальных подзаконных актов, инфраструктуры для сбора, проверок и прочего администрирования. Все это стоит денег. Плюс – немалые непродуктивные расходы (помимо собственно платежей) понесут плательщики. Наконец, деньги нужны срочно "на вчера", а налаживание новых механизмов требует времени. Не говоря уже о том, что вместо упрощения и без того громоздкой налоговой системы получаем ее дальнейшее усложнение. Поэтому избранный Минфином путь – неправильный. Чем раньше дать задний ход, тем лучше.

Откуда же взять средства

Во-первых, нужно сократить невоенные расходы. Война как раз то время, когда можно провести непопулярные, но необходимые меры для оптимизации расходов бюджета. Когда она закончится, это очень пригодится для послевоенного "экономического чуда", которому не суждено взлететь, если на его ногах будет висеть 40+% перераспределения ВВП через бюджет и прочие госфонды.

Для этого можно, в частности, сократить расходы на услуги, зависящие от количества населения, пропорционально его фактическому сокращению, с учетом того, что часть этих затрат остаются фиксированными. Это, по предварительным расчетам, может сэкономить 23,5 млрд грн в год, если сокращать на половину фактической убыли населения.

Другой давно назревший "нарыв" – оптимизация и верификация социальных расходов: например, у нас за последние годы выросло число … ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Соответствующие законопроекты готовы, и Минсоцполитики (в отличие от предшественников) как раз готов заниматься такой оптимизацией, но… "нет голосов".

Наконец, еще одна давняя тема – оптимизация и сокращение госзаказа на высшее образование, который работает "по старинке" через бюджетные места в отдельных ВУЗах, из которых меньше трети выпускников работают по специальности, не говоря уже о том, что не на государственной службе. Здесь сокращение может принести до 15 млрд грн.

Во-вторых, нужно сделать несколько простых шагов по хотя бы частичной детенизации. Прежде всего – отступить от догматического стремления обложить "чистый доход" самозанятых по ставке 18%. А вместо этого – предложить им компромиссную детенизацию за 6%, как в законопроекте № 10166, на данный момент заблокированном Минфином. Это сулит около 10 млрд грн поступлений, причем безо всякого "визга".

Есть также цивилизованный способ выполнить потенциально очень опасный пункт меморандума с МВФ, который обещает "переглянути спрощений режим оподаткування з метою усунення ерозії податків на працю шляхом підміни правової основи трудових відносин положеннями цивільного права" через введение критериев занятости, согласованных с "креативными" ассоциациями (законопроект № 5054-1). Это даст госбюджету еще 8-10 млрд грн.

В-третьих, в отличие от автомобилей, которые вовсе не роскошь, а способ обеспечить автономность и свободу передвижения, особенно в войну (из более чем 11 млн эвакуированных в первые месяцы войны более 7 млн обязаны именно автомобильному транспорту), настоящая роскошь – это во время войны обустраивать территорию и заниматься капитальным строительством и ремонтом. За очень редким исключением такие полезные дела можно и отложить до победы, что, собственно, и сделали планировщики государственного бюджета. Но местные власти ведут себя в этом отношении очень по-разному, что вызывает справедливое возмущение граждан, то есть только добавляет социальной напряженности. А разрядить ее через выборы, на которых соответствующие деятели должны понести политическую ответственность, возможности нет.

Поэтому пора бы и "власть употребить". Если уж военное положение оправдывает нарушение основных прав и свобод граждан, то почему права местного самоуправления в этих вопросах должны оставаться священными? И почему непопулярные меры должны исходить только от центральной власти? Не пора ли разделить политическую ответственность?

Соответствующие проекты не стоит запрещать, достаточно просто отложить. А предназначенные для них средства – аккумулировать на время военного положения в правительственных ценных бумагах с доходностью на 1% выше инфляции, чтобы обеспечить сохранность.

Также существует значительный резерв в сборе налогов на землю и прочую недвижимость. Только в земельном налоге он составлял на 2021 год около 35 млрд грн. Пусть с учетом оккупации и зоны боевых действий он сейчас сократился в полтора раза, – это все равно немалое подспорье. Но местные власти не торопятся помогать администрировать этот налог, да еще и раздают предприятиям льготы. Ок! Но пусть это будет за их счет: государственные субвенции должны планироваться исходя из потенциальных, а не реальных поступлений от местных налогов. Это позволит получить такие необходимые сейчас десятки миллиардов экономии средств центрального бюджета.

Есть и еще одна несправедливость, которую давно пора исправить. Сейчас НДФЛ расщепляется между местными, областными и центральным бюджетами в одинаковой пропорции независимо от того, кто создал рабочее место и кто его оплачивает. В теории этот механизм должен стимулировать органы местного самоуправления способствовать бизнесу в создании легальных рабочих мест и выводить на чистую воду тех, кто работает в тени. Но зачем париться, если есть бюджетники (финансируемые за счет субвенций), госпредприятия, а до недавнего времени – еще и военные? Центральный бюджет платит им зарплаты, а отчисления капают в местные. Получается такая своеобразная форма дотации. С другой стороны, точно так же расщепляется НДФЛ на зарплаты, выплачиваемые из местных бюджетов или созданными ими коммунальными предприятиями. Теперь уже несправедливо получает доходы центральный бюджет.

Поэтому предлагается оставить все как есть для частного сектора, а для тех, кто связан с государством, ввести разделение по принципу "кесарю – кесарево". Это несколько уменьшит доходы местных бюджетов в пользу государственного, что и необходимо в нынешней ситуации.

Таким образом можно не только закрыть вопрос с мелкими, но вредными сборами, но и избежать значительного повышения НДС. При этом важно, чтобы все повышенные ставки вводились на сугубо временной основе, причем с жестким ограничением по времени. Чтобы в течение следующего года заменить их настоящей детенизацией, которая требует полной перезагрузки Бюро экономической безопасности, Налоговой и Таможни, по крайней мере в части инспекторов. Если удастся хотя бы наполовину сократить "контрабанду", "зарплаты в конвертах" (и полностью неофициальную занятость), злоупотребления с акцизами, и другие крупные схемы, то необходимость в повышенных налогах отпадет. Такой стимул сделает весь бизнес кровно заинтересованным в настоящей детенизации. А жесткие сроки создадут стимул не затягивать с реформами для государства. В итоге Украина может выйти из этой истории с более сильной и здоровой фискальной системой.