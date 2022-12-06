RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель

Фото: цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую биржу ICE.

Сообщается, что мировые цены на нефть во вторник вечером, 6 декабря, падают более чем на 3%. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января.

Отмечено, что по состоянию на сегодняшний день цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,35%, до 79,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 74,47 долларов.

Напомним, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Добавим, в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНафта