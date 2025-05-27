Цена лояльности. Что предлагает Путин в обмен на молчание Трампа

В чем замысел Путина

Путин пока еще верит, что может добиться какого-то преимущества в войне против Украины военным путем. Поэтому он не хочет переходить к процессу политического урегулирования. Но при этом у него есть серьезная проблема – Дональд Трамп, который хочет окончания войны. Ссориться с Трампом – абсолютно контрпродуктивно для России, и Путин не может себе это позволить.

Во-первых, потому что сейчас уже не 2022-й год, а 25-й. То есть его вера в безграничные возможности его армии, мягко говоря, пошатнулась. За три года Путин много раз видел, как российские войска не то что не могли наступать, а просто отступали и даже бежали.

Вера в непоколебимость российской экономики тоже сильно ослабела. И поэтому только дураки сейчас могут утверждать, что санкции идут России на пользу. Перспектива новых санкций или увеличение поставок американского оружия Украине очень сильно пугает Путина.

И Путин для этой дилеммы нашел свое решение. Он фактически покупает у Трампа отсрочку. Формула "время – деньги" в случае с отношениями Путина и Трампа абсолютно материализовалась – метафора превратилась в физическую реальность. Путин соблазняет Трампа огромным количеством выгодных предложений на самых разных направлениях российско-американских отношений, за исключением Украины. Выглядеть это может так: "ты уступи мне по Украине, а я тебе уступлю, например, на иранском направлении, в целом на Ближнем Востоке, может быть, по Китаю договоримся". И вплоть до бизнес-предложений различных.

Чем Россия могла подкупить США

По итогам встреч и разговоров Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа уже согласовано и находится в высокой стадии готовности как минимум три больших американо-российских проекта. Это утечка из аппарата Кремля. В этот вопрос посвящен довольно широкий круг лиц, которые причастны к подготовке и проработке деталей этих проектов.

Первый – это торговля российским газом в Европе. Суть идеи заключается в том, что США будут покупать газ на бирже в России по внутрироссийской цене, прогонять по ее трубопроводам в Европу и продавать уже там по европейской цене. Но газ при этом уже будет считаться американским, ведь они его купили. И вся прибыль будет идти американцам. Говорят, что в качестве оператора этого проекта согласована компания Chevron.

Второй проект касается трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Германии, доли в которых принадлежат "Роснефти". Якобы ее пакеты планируют передать тому же Chevron по крайне выгодной цене.

Третий проект связан с "Восток Ойл", когда-то запущенным "Роснефтью" для добычи нефти и попутных газовых конденсатов на Севере, в районе полуострова Таймыр. Сотрудничество по этой теме предполагает поставку нефтепромышленного оборудования от Chevron, Halliburton и еще нескольких более мелких американских компаний. А Россия в лице "Роснефти" будет расплачиваться с ними сырой нефтью, которая опять же уже в качестве американской будет поставляться на мировые рынки. И этот условный обменный курс – за какое оборудование сколько нефти – также будет предусмотрен крайне выгодным для США.

Именно эти три проекта находятся в высокой стадии готовности. Но на самом деле, проектов, которые являются предметом переговоров между Россией и США, больше. Это и добыча редкоземов, титана, золота, сотрудничество в области атомной энергетики.

Их готовит большое число людей в ведомствах, в госкомпаниях – в "Газпроме", в "Роснефти", в "Росатоме", в "Полюсе золота". Ротенберг, Токарев из "Транснефти также готовят свои предложения. Все это проходит через, в том числе, правительство, а в конце концов собирается у замглавы АП по экономике Максима Орешкина. А потом это все уже в собранном виде идет к Дмитриеву, а затем – к американцам. Последний визит Уиткоффа к Путину касался именно этого сотрудничества.

Я не берусь утверждать, что это коррупция в чистом виде и что Трамп эти деньги будет класть себе в карман. У меня нет оснований так утверждать, хотя, конечно, полностью исключить этого я тоже не могу. Но даже если он себе лично в данном случае ничего не возьмет, это все равно выгодное предложение, потому что речь идет о доходах американского бизнеса, с которого платятся налоги, наполняется бюджет и создаются рабочие места. Это все то, что обещал Трамп свои избирателям.

Трамп мог поступить иначе

Картина взаимоотношений Путина и Трампа может выглядеть так. Путин говорит Трампу: "Я тебя слышу, ты хочешь мира, а я хочу еще немного повоевать, давай ты не будешь торопиться, а я тебе столько-то бонусов взамен предложу". И президент США, судя по результатам последних переговоров, на это согласился. Ведь он не использовал тех инструментов давления, которые у него есть.

Теоретически, он же мог внести в Конгресс за пару дней до переговоров с Путиным законопроект о резком увеличении американской военной помощи Украине и введении новых санкций против России, условно говоря, с 15 июня, с отсрочкой вступления этого закона на время действия перемирия и вплоть до полной остановки боевых действий?

А получается так, что Путин сейчас хочет продолжать наступление и издержки для него не выросли. Но если бы Трамп поступил жестче и принял меры, издержки бы резко взлетели вверх. Путину бы пришлось крепко чесать себе затылок и взвешивать все за и против: а надо ли продолжать войну или нет? Тогда как сейчас он думает: "Даже если оно провалится и я положу еще кучу людей – ну и что? А вдруг получится?"

Напомню, что сами американцы говорили, что пока полнота санкций, введенных против России, оценивается на 3 по 10-балльной шкале. Плюс, эффект можно усилить поставкою дополнительного оружия Украине. Тогда у Путина бы появился стимул пойти на перемирие, умерить свои аппетиты и вести переговоры.

Но Трамп всего этого не сделал. Поэтому, учитывая имеющиеся у него возможности и нежелание их использовать, он доволен тем, что он получил от Путина. Я не утверждаю, что Трамп не решится сделать эти шаги завтра, через месяц или через полгода. Это опция остается у него на столе и он ее может в любой момент задействовать.

Я не говорю о том, что Путин купил Трампа "с потрохами", на всю жизнь. Такие люди, как Трамп, "с потрохами" не продаются. Но о своего рода отсрочке мы можем смело говорить.

О переговорах в Стамбуле

Переговоры, прошедшие в Стамбуле – это тот ритуал, который России нужно соблюдать, чтобы сгладить отношения с Трампом. Они же очень многосоставные и в них есть не только возможный бизнес интерес и проекты. Трамп – ведь не только бизнесмен, он еще и шоумен. Ему нужно, чтобы все выглядело гладко и убедительно. Поэтому и риторика российского руководства сейчас может меняться.

Я допускаю, что Путин, даже начав новое наступление, будет продолжать описывать происходящее не столько в терминах победы, а в терминах компромисса, как он это сделал сразу после разговора с Трампом. Когда он вышел к прессе, он впервые заявил, что Россия и Украина должны найти "компромиссы, устраивающие обе стороны". Притом что этот человек собирался уничтожить украинскую государственность, о чем прямо говорил в 2022 году.

Другой пример: Путин не отправил на переговоры Лаврова, который "быкует" по поводу и без и создает ненужные конфликты. Он отправил Мединского – совершенно противоположного персонажа. Если у него есть четкая установка от начальника – давить и конфликтовать – он будет давить и конфликтовать. Но если где-то можно обойтись без этого – то он, в отличие от Лаврова, не станет вести себя групо и напористо.

Показательный момент: после переговоров Мединский заявил, что стороны договорились представить друг другу свои соображения относительно временного прекращения огня и продолжить работу. То есть он решил показать, что решение не похоронено. Хотя, по сути, оно не было достигнуто. А Лавров, будь он вместо Мединского, начал бы обвинять Украину в том, что она провалила переговоры и никакого соглашения о прекращении огня быть не может. В этом разница.

То есть сам выбор стиля общения и коммуникации в пользу такого гибкого человека, как Мединский, говорит о том, что Путин эти новые правила игры в части смягчения риторики принял. При этом рассчитывая, что в обмен на изменение риторики, бизнес-сделки, Ирана и Китая Трамп согласится не давить и не спешить с миром в Украине.