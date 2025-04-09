Цена на лекарства формируется не в аптеках, а у производителей, - экономист

"Цена формируется не в аптеках - цена формируется у производителей. И здесь как раз мы видим, что ситуация не очень хорошая", - подчеркнул Кушнирук.

По его словам, в рамках так называемого "снижения цен" были удешевлены только те препараты, которые не имеют весомого влияния на доходы компаний, в частности витамины и дубликаты уже имеющихся лекарств. Зато стоимость остальных медикаментов продолжает расти.

Экономист также отметил, что несмотря на конкурентную среду среди аптечных сетей, влияния на ценообразование они почти не имеют. В то же время фармпроизводители, особенно те, которые являются монополистами в определенных категориях препаратов, могут самостоятельно устанавливать минимальные и максимальные цены для сетей.

Кушнирук раскритиковал и отмену правительством маркетинговых договоров между аптеками и производителями.

По его словам, эти соглашения позволяли сетям удерживать цены на лекарства на доступном уровне, получая прибыль не за счет наценки, а благодаря прямым выплатам от производителей. Кроме того, эти средства облагались НДС, что наполняло бюджет.

"В результате мы получили абсолютно абсурдную ситуацию. Цены продолжают расти, а нам рассказывают, как все классно получилось", - резюмировал экономист.