Цена за "квадрат" – не главное: сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2026 году

Покупка квартиры на первичном рынке все чаще требует от покупателей расчета итогового бюджета, где цена квадратного метра только начальная цифра. Из-за роста себестоимости строительства и курсовых колебаний реальные затраты на отделку жилья могут существенно изменить финансовую картину.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.
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Как отмечает Марианна Бигунец, логика выбора жилья в преддверии осенне-зимнего сезона 2026/27 годов заметно меняется.
Ключевым изменением стало внимание к полной стоимости жилья, то есть покупатель должен оценивать не только цену за квадратный метр, но и учитывать стоимость будущего ремонта и приобретения мебели и бытовой техники.
Уже за 6 месяцев 2026 цена жилья на первичном рынке выросла на 5-10%, указывает Бегунец, ссылаясь на данные НБУ. Основными факторами стали ослабление гривны и увеличение себестоимости строительства.
Соответственно, растут и цены на ремонт. По оценкам аналитиков Gazda, до конца 2026 базовый ремонт может стоить около 9-14 тыс. грн/кв. м, ремонт среднего уровня – 15-19 тыс. грн/кв. м, а более сложный – от 22 до 30 тыс. грн/кв. м, без учета мебели и бытовой техники.
То есть, отмечает эксперт, для средней квартиры площадью 50 м² ремонт может стоить:
Поэтому итоговый бюджет заселения в квартиры с аналогичной площадью и ценой может существенно отличаться. Базовая стоимость "квадрата" требует учета дополнительных затрат еще и на обустройство жилья.
Хотя, по словам Бегунец, жилье с готовым ремонтом сокращает время до заселения и позволяет точнее предусмотреть бюджет, важно заранее проверять, что входит в его комплектацию.
Перед покупкой квартиры покупателю следует проверить: отделку стен и пола, межкомнатную дверь, сантехнику, освещение, электрофурнитуру, кухонную зону, бытовую технику, а также состояние всего дома.
"Готовая отделка имеет ценность не сама по себе, а как инструмент снижения рисков. Покупатель получает более четкий бюджет, быстрее заселение и меньшую зависимость от стоимости работ и материалов. Однако эти преимущества должны сочетаться с качественной инженерией и готовностью всего дома к осенне-зимнему сезону", – объясняет Марианна Бигунец.
Напомним,в прошлом году стоимость ремонтных работ выросла в среднем на 25% . Главными причинами удорожания стали инфляция и дефицит мастеров.
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