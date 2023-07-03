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Цена на электричество в Украине ниже, чем в Словакии, Венгрии и Румынии, - Оператор рынка

Фото: цена на электричество в Украине ниже, чем в Словакии, Венгрии и Румынии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Цена на электроэнергию в Украине 3 июля ниже, чем в соседних Словакии, Венгрии и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram государственного предприятия Оператор Рынка.

3 июля средневзвешенная цена электричества в Украине составляет 3,80 грн/кВт.час или 95 евро за 1 МВт.час.

Соответственно, в Словакии цена составила 97 евро (3,90 грн/кВт.час), в Венгрии и Румынии - 98 евро (3,93 грн/кВт.час).

По данным государственного предприятия, с начала 2023 года средняя цена электроэнергии в Украине составляла 75 евро за МВт.час. Это на 40% дешевле, чем в Польше и на 35% дешевле, чем в Словакии.

Напомним, 16 марта 2022 года украинская энергосистема присоединилась к единой энергосистеме ЕС. В рамках интеграции, Украина обязалась имплементировать европейские правила работы энергорынка, в том числе отменить искусственные ценовые ограничения (price-cap), ограничивающие свободную торговлю электроэнергией.

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