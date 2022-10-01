Цена экспортной электроэнергии из Украины упала еще на 20%: в чем причина

По данным пресс-службы, на спотовом рынке Румынии "на сутки вперед" (РДН) цены на электроэнергию продолжают снижаться: средняя цена базовой нагрузки с 25 сентября по 1 октября составила около 344,6 евро/МВт∙ч, тогда как неделей ранее - 366,4 евро/МВт∙час. Однако на РДН Словакии цена на электроэнергию увеличилась - до 377,1 евро/МВт∙ч против 359,5 евро/МВт∙ч неделей ранее.

В то же время, на украинском РДН цена базовой нагрузки выросла в большинство дней на 3-4 евро до 93-94 евро/МВт∙ч против 90-91/МВт∙ч в течение предыдущей недели.

Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям в направлении Словакии и Румынии, проданного на аукционах "Укрэнерго" с 30 июня по 2 октября 2022 года, составляет более 4,7 млрд. гривен.

В течение последней недели 26 сентября - 2 октября 2022 года на этих аукционах реализован доступ к межгосударственным сечениям в объеме 50 099 МВт.