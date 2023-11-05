Цена борща. Сколько стоит набор продуктов и дешевле ли дома

Что такое индекс борща

Индекс борща – наш аналог индекса Бигмака. Если первый придумали в США для сравнения обменных курсов доллара в разных странах мира на основе цены одного бургера из McDonald's, то украинский индекс отражает тенденцию изменения цен на базовые продукты. Ведь компоненты борща входят в список основных продуктов в потребительской корзине каждой семьи.

Этот показатель рассчитывают как себестоимость кастрюли или порции борща по классическому рецепту.

За время войны цены на продукты борщевого набора в Украине значительно выросли. Больше всего подорожало мясо, также поползла вверх стоимость овощей.

Однако благодаря высоким урожаям на сегодня "индекс борща" немного снизился. В октябре 2022 кастрюля борща стоила 114 грн, в июне 2023 – 156,61 грн (данные Минфина), а стоимость в ноябре 2023 посчитаем ниже.

Фото: осенью 2023 цена борща снизилась (freepik.com)

Стоимость продуктов борщевого набора

Главная составляющая себестоимости борща – мясо. Чаще блюдо готовят из свинины. На кастрюлю 3-л потребуется 400 граммов мяса.

Для расчета выберем свиные ребра. Они обойдутся в среднем в 73,6 грн. Цена за 400 г мяса в магазинах: Varus – 75,6 грн, "Сільпо" – 71,6 грн, Novus – 73,62 грн.

Стоимость 1 кг свиных ребер (скриншот Varus.ua)

Белокочанной капусты потребуется 500 г. Ее стоимость составляет 3,79 грн. Цена в магазинах за 0,5 кг: Novus – 4 грн, "Сільпо" – 3,6 грн, АТБ – 3,79 грн.

Для приготовления блюда необходимо 200 г свеклы. Она будет стоить 1,57 грн (в Novus – 1,45 грн, Varus – 1,46 грн, АТБ – 1,8 грн).

Картофель для борща (300 г) обойдется в 2,55 грн. Цены в Novus – 2,4 грн, "Сільпо" – 2,43 грн, АТБ – 2,83 грн.

Средняя цена моркови (200 г) – 1,55 грн (в Novus – 1,54 грн, Varus – 1,52 грн, АТБ – 1,59 грн).

Репчатый лук (150 г) обойдется в 1,82 грн. Цены в Novus – 1,73 грн, "Сільпо" – 1,93 грн, АТБ – 1,79 грн.

Томатной пасты по рецепту необходимо 50-70 г (это один пакет-саше). Ее стоимость будет составлять в среднем 15,7 грн (в Novus – 20,39 грн, Varus – 16 грн, АТБ – 10,9 грн).

Обычно овощную заправку для борща обжаривают на подсолнечном масле. Его потребуется 30 г, что обойдется в 1,8 грн (бутылка масла 850 мл по самой выгодной цене в Novus – 43,39 грн, Varus – 47,5 грн, АТБ – 43,9 грн).

Таким образом, себестоимость кастрюли борща составляет 102,38 грн. Но ведь по традиции вкуснее есть со сметаной, ржаным хлебом, салом и чесноком. Поэтому добавим эти ингредиенты к цене.

Сметана 15% (маленький стакан 180-200 г) – 24,83 грн

(маленький стакан 180-200 г) – 24,83 грн Ржаной хлеб (400 г) – 25 грн

(400 г) – 25 грн Соленое сало (100 г) – 26,17 грн

(100 г) – 26,17 грн Чеснок (30 г) – 4,16 грн

Стоимость блюда в таком случае составит 182,54 грн. Этих 3 литров домашнего борща и вкусных дополнений хватит, чтобы накормить 5 человек. То есть стоимость одной порции выходит 36,51 грн (без дополнений себестоимость одной порции составит 20,5 грн).

Цена борща в заведениях

Стоимость традиционного украинского блюда в бюджетных заведениях не сильно отличается от цены домашнего борща. К примеру, в "Пузатой хате" порция борща с мясом (260 г) - 42 грн, но без хлеба, сала и сметаны.

В кафетериях супермаркетов цены на борщ тоже достаточно умеренные. В "Сильпо" 300 г борща со свининой обойдется в 30 грн, в сети "Ашан" - 33 грн, в Varus - 37 грн.

Стоимость борща в кафетерии "Сільпо" (скриншот silpo.ua)

В ресторанах украинской кухни борщ подают по всем традициям, но и стоимость порции значительно выше.

Так, в меню ресторана "О'Панас" 360 г борща с ребрышками и пампушками составляет 185 грн.

В ресторане современной украинской кухни "100 років тому вперед" можно попробовать борщ по рецепту из Закарпатья со сливовым лекваром. Порция блюда – 215 грн.

"Жемчужину" украинской кухни в ресторане "Глек" готовят с белыми грибами и подают с пампушками. Порция достаточно большая (350 г) и стоит 180 грн.

Стоимость традиционного борща в заведениях дороже. Но не следует забывать, что в цену домашнего блюда не заложены затраты на оплату труда, обслуживание, энергоресурсы.