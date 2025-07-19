Мир этих знаков Зодиака изменится раз и навсегда уже в эти выходные
Таро-гороскоп на выходные, 19-20 июля, обещает начало особой эры для пяти знаков Зодиака. Это будет время решений, прозрений, завершений и новых возможностей.
Какие знаки Зодиака ждет переломный момент именно в эти выходные, рассказывает РБК-Украина.
Телец
Когда кажется, что ситуация зашла в тупик, на самом деле вы в шаге от переломных сдвигов. Выходные подарят шанс решить вопрос, который давно "съедал нервы", и получить неожиданную поддержку. То, что еще вчера казалось невозможным, вдруг откроется с другой стороны, а мир вокруг вас наконец-то изменится к лучшему.
Телец
Эти выходные принесут вам важную эмоциональную развязку, которая станет началом нового этапа. Карты Таро обещают, что то, что тревожило в последнее время, внезапно приобретет понятную форму. Это идеальное время, чтобы прислушаться к интуиции, вы почувствуете, что наконец стали на свой путь.
Водолей
Для вас эти дни станут началом большой внутренней трансформации. Именно сейчас у вас есть все шансы сказать "нет" старому сценарию и выйти на другой уровень. Карты Таро советуют вам ничего не бояться, ведь скоро вы сможете принять решение, о котором вы долго думали, но боялись решиться.
Весы
Выходные приоткроют завесу над вопросом, который вас мучил в последнее время. То, что пряталось в тени, выйдет на свет, вы сможете увидеть правду, какой бы неожиданной она ни была - и мир изменится навсегда. Карты Таро обещают вам событие, которое поможет отпустить сомнения и наконец-то вздохнуть с облегчением.
Овен
Мир будто наконец увидел вашу борьбу и готовится вознаградить за выдержку. Карты Таро обещают, что эти выходные принесут шанс распутать сложный узел и выйти из ситуации победителем. Эти дни могут стать точкой отсчета для совсем другой истории - счастливой и именно той, о которой вы всегда мечтали.
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При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Collective World.