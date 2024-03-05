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Цель в 65 млн долларов. В ГУР рассказали, как уничтожили корабль РФ "Сергей Котов"

Фото: в ГУР рассказали подробности поражения корабля "Сергей Котов" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость - 65 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов", - говорится в сообщении.

Как отметили разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

"Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", - добавили в ГУР.

Уничтожение кораблей РФ

Это не первый корабль РФ, уничтоженный морскими дронами "Magura V5". Так, в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.

 

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