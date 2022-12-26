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Цель №1. В Воздушных силах сказали, что больше всего страдает от атак россиян

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты массированно обстреливают всю территорию Украины. Однако чаще всего захватчики целятся по объектам критической инфраструктуры неподалеку от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица - это цель №1 для врага", - сказал он.

Игнат отметил, что Киев был целью россиян еще с первых дней полномасштабной войны, когда они пытались захватить аэродромы, высадить десант и взять столицу в кольцо.

"Сейчас атакуют по-другому, атакуя объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше своих крылатых ракет", - сказал он.

Напомним, военный эксперт оценил шансы россиян снова пойти наступлением на Киев.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что оккупанты снова будут пытаться идти на Киев.

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