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"Интересная" температура и циклон. Синоптик рассказала о погоде сегодня в Украине

Украина, Понедельник 25 марта 2024 07:00
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"Интересная" температура и циклон. Синоптик рассказала о погоде сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду сегодня, 25 марта, в Украине будет диктовать циклон, поэтому без дождей на большей части территории не обойдется. К тому же температура воздуха, как выразилась синоптик, будет "интересная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Сегодня в Украине - циклон, поэтому и дожди ожидаются. Разве что в восточной части влияние антиклона не даст осадкам продвинуться - сухая погода", - рассказала она.

Температуру воздуха сегодня синоптик назвала "интересной".

"В целом в течение дня предполагается +8...+11 градусов, на востоке +10...+14 градусов. И будет еще холодный "язычок" от Сумской области через Черкасскую до Одесской - +6...+9 градусов.

&quot;Интересная&quot; температура и циклон. Синоптик рассказала о погоде сегодня в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня возможен небольшой дождь, температура воздуха около +8 градусов.

"После 29 марта ожидается +20...+23 градуса!" - предупредила Диденко.

Погода в апреле и мае 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

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