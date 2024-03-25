"Интересная" температура и циклон. Синоптик рассказала о погоде сегодня в Украине

Погоду сегодня, 25 марта, в Украине будет диктовать циклон, поэтому без дождей на большей части территории не обойдется. К тому же температура воздуха, как выразилась синоптик, будет "интересная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Сегодня в Украине - циклон, поэтому и дожди ожидаются. Разве что в восточной части влияние антиклона не даст осадкам продвинуться - сухая погода", - рассказала она.

Температуру воздуха сегодня синоптик назвала "интересной".

"В целом в течение дня предполагается +8...+11 градусов, на востоке +10...+14 градусов. И будет еще холодный "язычок" от Сумской области через Черкасскую до Одесской - +6...+9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня возможен небольшой дождь, температура воздуха около +8 градусов.

"После 29 марта ожидается +20...+23 градуса!" - предупредила Диденко.