ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти

Кандидатуру Бондаря на посаду президента підтримав з’їзд партії "Відродження"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 4 февраля 2019 года, зарегистрировала председателя партии "Відродження" Виктора Бондаря кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается, его кандидатуру на высший государственный пост поддержал съезд политической силы, который состоялся 30 января.

По словам Бондаря, на президентские выборы он идет со сформированной программой, основными направлениями которой является развитие украинской промышленности и экономики в целом, повышение авторитета Украины на международной арене.

"Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель - это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий", - сказал он.

Как отмечается, 31 декабря 2018 года в Украине официально началась президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могли подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии до 3 февраля. Выборы назначены на 31 марта 2019 года.