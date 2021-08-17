ЦВК попросила Донецьку та Луганську ВЦА оцінити можливість виборів у прифронтових районах

Центральна виборча комісія вкотре направила запит до Донецької та Луганської ВЦА, аби розглянути можливість проведення місцевих виборів у прифронтових ділянках, які заплановані на кінець жовтня. Висновки очікуються не пізніше 19 серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.
Наразі в Україні вирішується питання щодо можливості, або ж неможливісті проведення місцевих виборів у прифронтових районах.
"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів", - відзначає пресслужба.
ЦВК очікує на висновки та рекомендації від Донецької та Луганської ВЦА до 19 серпня. Вже до 21 серпня комісія зобов'язана ухвалити рішення щодо оранізації проведення місцевих виборів.