ЦВК підтвердила, що кандидат Куницький перетнув кордон за іноземним паспортом

Центральна виборча комісія (ЦВК) отримала документи, які свідчать про факт перетину кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 округу в Харкові, харківським відеоблогером Олександром Куницьким за паспортом громадянина іноземної держави. Про це повідомила член ЦВК Ольга Желтова після засідання комісії, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "112 Україна".

"У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України (Олександром Куницьким, - ред.) державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами, і комісія їх повинна детально вивчити, оцінити всі обставини і тільки після цього буде надана їм оцінка", – заявила вона.

При цьому не уточнюється, як довго ЦВК буде вивчати документи і коли прийме рішення про участь Куницького у виборчому процесі. У комісії підкреслили, що як тільки комісії стануть відомі документальні підстави для втрати права бути обраним народним депутатом, то орган зобов'язаний скасувати реєстрацію кандидата.

"У ЦВК є абсолютно всі документи, вони зараз розглядаються. Тобто питання зараз в тому, щоб розглянути всі документи", – уточнив радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

За словами позафракційного нардепа Олександра Денисенка, Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року. Крім того, кандидат від "Слуги народу" влітку 2015-го був депортований з території України через порушення прикордонного режиму, заявляв Денисенко.