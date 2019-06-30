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ЦВК підтвердила, що кандидат Куницький перетнув кордон за іноземним паспортом


Така інформація може бути підставою для скасування реєстрації кандидата

Центральна виборча комісія (ЦВК) отримала документи, які свідчать про факт перетину кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 округу в Харкові, харківським відеоблогером Олександром Куницьким за паспортом громадянина іноземної держави. Про це повідомила член ЦВК Ольга Желтова після засідання комісії, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "112 Україна".

"У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України (Олександром Куницьким, - ред.) державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами, і комісія їх повинна детально вивчити, оцінити всі обставини і тільки після цього буде надана їм оцінка", – заявила вона.

При цьому не уточнюється, як довго ЦВК буде вивчати документи і коли прийме рішення про участь Куницького у виборчому процесі. У комісії підкреслили, що як тільки комісії стануть відомі документальні підстави для втрати права бути обраним народним депутатом, то орган зобов'язаний скасувати реєстрацію кандидата.

"У ЦВК є абсолютно всі документи, вони зараз розглядаються. Тобто питання зараз в тому, щоб розглянути всі документи", – уточнив радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

За словами позафракційного нардепа Олександра Денисенка, Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року. Крім того, кандидат від "Слуги народу" влітку 2015-го був депортований з території України через порушення прикордонного режиму, заявляв Денисенко.

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