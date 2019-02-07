ЦВК відмовила в реєстрації ще 3 самовисуванцям

Комісія відмовила Олійнику, Павліченко та Кононенко

Центральная избирательная комиссия сегодня, 7 февраля, отказала в регистрации кандидатами в президенты Украины Владимиру Олийнику, Дмитрию Павличенко и Владимиру Кононенко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В ходе завтрашнего заседания ЦИК рассмотрит документы Андрея Суткового и Дмитрия Гнапа.

Отметим, партия "Сила людей" призвала представителя партии на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства.

Решение было принято в связи с ситуацией вокруг присвоения остатка от премии "Следствия.Инфо" в размере более 9 тыс. евро.

Ранее РБК-Украина писало, что ЦИК зарегистрировал Владимира Петрова (самовыдвижение) кандидатом в президенты Украины.

Также сегодня ЦИК зарегистрировал кандидатами на президентские выборы самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко и действующего президента Петра Порошенко.

Вместе с тем, ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Украины народному депутату Надежде Савченко.