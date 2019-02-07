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ЦВК відмовила в реєстрації ще 3 самовисуванцям

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 18:47
ЦВК відмовила в реєстрації ще 3 самовисуванцям
Ілюстративне фото (УНІАН)

Комісія відмовила Олійнику, Павліченко та Кононенко

Центральна виборча комісія сьогодні, 7 лютого, відмовила в реєстрації кандидатами в президенти України Володимиру Олійнику, Дмитру Павліченку і Володимиру Кононенко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В ході завтрашнього засідання ЦВК розгляне документи Андрія Суткового та Дмитра Гнапа.

Зазначимо, партія "Сила людей" закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства.

Рішення було прийнято у зв'язку з ситуацією навколо присвоєння залишку від премії "Слідства.Інфо" в розмірі понад 9 тис. євро.

Раніше РБК-Україна писало, що ЦВК зареєструвала Володимира Петрова (самовисування) кандидатом в президенти України.

Також сьогодні ЦВК зареєструвала кандидатами на президентські вибори самовисуванців Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка і чинного президента Петра Порошенка.

Разом з тим, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на вибори президента України народному депутату Надії Савченко.

Всі кандидати на посаду президента України 2019: список ЦВК відмовила у реєстрації Савченко
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