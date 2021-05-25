ЦВК оскаржила скасування протоколу про обрання Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Верховного суду щодо скасування протоколу про результати довиборів в Раду на 87-му окрузі. Цим протоколом ЦВК затвердила перемогу Василя Вірастюка.

Про це йдеться у заяві на сторінці ЦВК у Facebook .

"Сьогодні, після детального опрацювання рішення Верховного суду, комісія подала апеляційну скаргу на це рішення", - повідомив Центрвиборчком.

У ЦВК наголосили, що наразі немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі.

"В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду", - зазначила комісія.