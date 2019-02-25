ЦВК легалізувала можливість платити агітаторам, - Власенко

Власенко заявив про легалізацію ЦВК можливості платити агітаторам

Разоблачение "масштабной сети подкупа избирателей командой Петра Порошенко" заставило ЦИК легализовать возможность оплаты работы агитаторов. Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Власенко во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Он пояснил, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которая предусматривает возмещение затрат физическим лицам, привлеченным для непосредственного осуществления мероприятий предвыборной агитации.

Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.

"В законе четко прописано, что нельзя платить агитаторам, но ЦИК приняло решение, что, оказывается, можно", – отметил Власенко.

Депутат от "Батькивщины" обратил внимание на то, что именно руками областных и районных госадминистраций осуществляется прямое использование местных бюджетных "программ на подкуп" в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.