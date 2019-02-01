ЦВК буде приймати документи від кандидатів на вихідних

У суботу ЦВК розгляне питання про реєстрацію кількох потенційних кандидатів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 2-3 февраля продолжит прием документов от кандидатов на должность президента. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Центризбиркоме.

Так, секретариат ЦИК будет принимать документы в субботу 2 февраля с 9:00 до 18:00.

"В воскресенье принимают документы с 9:00 утра до 24:00", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, ожидается, что в субботу комиссия рассмотрит вопрос о регистрации нескольких потенциальных кандидатов на пост президента. 2 февраля заседание ЦИК ожидается около 11:00.

Напомним, ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах.

ЦИК зарегистрировала кандидата Николая Габера. Также комиссия проголосовала зарегистрировать кандидатом народного депутата Юрия Деревянко, который выдвигается от партии "Воля".

В ЦИК сообщили, что документы в Центризбирком подали 59 человек. При этом по состоянию на 30 января документы подал 51 человек.