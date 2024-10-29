Цыганков возобновил тренировки с "Жироной": когда украинец вернется на поле

26-летний украинец вернулся к тренировочным занятиям "красно-белых". Он травмировался еще во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов в начале октября.

Цыганков во вторник занимался в общей группе команды Мичелы. Украинский вингер оправился от травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги. Восстановление звезды "Жироны" прошло быстрее, чем ожидалось – 3,5 недели вместо пяти.

В заявку "жирондинцев" на кубковый матч против "Эстремадуры" Цыганков, однако, не попал. Скорее всего, он будет готовиться к поединку 12-го тура Ла Лиги. 2 ноября "Жирона" примет соседа по турнирной таблице – "Леганес".

Виктор Цыганков в сезоне 2024/25

Украинец начал кампанию со 2-го тура чемпионата Испании, пропустив первый из-за длительного повреждения. Первый гол оформил в 3-м туре против "Осасуны" (4:0), добавив ассист.

К этому моменту Цыганков сыграл 8 поединков на клубном уровне, а показатели результативности не изменились со времени встречи с памплонцами. Еще 2 матча (1 гол) он провел за национальную команду в Лиге наций.