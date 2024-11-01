Цыганков услышал от тренера дату выхода на поле: предварительный прогноз не сбылся

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube клуба .

Наставник "красно-белых" Мичел Санчес пообщался с испанскими СМИ в преддверии матча 12-го тура Ла Лиги против "Леганеса" (2 ноября). Он сообщил, что клубный лазарет уже покинуло несколько ключевых футболистов.

Речь идет, в частности, о Стуани, Янхеле Эррере и Ориоле Ромеу – они смогут появиться на поле уже в ближайшую субботу. Цыганков с "Леганесом" точно не сыграет. Но может восстановиться до матча каталонцев в Лиге чемпионов.

"Есть игроки, которые собираются вернуться, но мы хотим, чтобы они хорошо поправились и были по-настоящему готовы, поскольку у них может произойти рецидив, а это не в наших интересах, – поделился Мичел. – Хастину Гарсии и Цыганкову до полного восстановления осталось немного. Они, как и Пау Лопес, могут быть готовы уже к матчу против ПСВ".

Отметим, что поединок с нидерландской командой "Жирона" проведет уже во вторник, 5 ноября. Он состоится на стадионе "Филипс" в Эйндховене.

Травма Цыганкова: что известно

Украинец получил травму 2 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда". Футболист захромал на 25-й минуте игры, после чего попросил замену.

Медики диагностировали у него травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Первоначально ориентировочные сроки восстановления игрока оценивались в 5 недель, то есть возвращение ожидалось в первой декаде ноября. Но потом его отложили еще, как минимум, на неделю.

Впрочем, восстановление звезды "Жироны" прошло быстрее, чем ожидалось. 26-летний украинец уже вернулся к тренировочным занятиям в общей группе "красно-белых".