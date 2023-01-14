Цыганков подписал контракт со середняком топ-чемпионата, – инсайдер

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, по-видимому, определился с собственным профессиональным будущим. Вингер не останется в родной команде еще на один сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БОМБАРДИР .

25-летний украинец будет выступать в чемпионате Испании. Новым клубом воспитанника "бело-синих" должна стать "Жирона".

По данным источника, Цыганков успешно прошел медосмотр в каталонском городе и подписал соглашение на 4 года. Официально о переходе будет объявлено 16 января. В ряды "Жироны" вингер переедет в статусе свободного агента летом. В ближайшие полгода он проведет в "Динамо".

Контракт Цыганкова с отечественным грандом действует до 30 июня. Футболисты, начиная с полугодового срока до завершения соглашения, имеют право вести переговоры о последующем трудоустройстве. В этой ситуации "Динамо" не получит денег за трансфер.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Накануне он не явился на медобследование "динамовцев" перед началом подготовки ко второй части сезона 2022/23. "Бело-синие" 20 января поедут на сборы в Турцию.

"Жирона" в данный момент идет на 12-й строчке Ла Лиги. В активе команды 18 очков и всего три пункта преимущества над зоной вылета. Каталонский клуб входит в Football City Group – спортивный холдинг с командами в разных уголках планеты во главе с "Манчестер Сити".