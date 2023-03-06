Цифровизированы судебные решения. В "Дия" появилась новая услуга: как ею воспользоваться
В приложение "Дия" была добавлена новая услуга. Теперь получить судебное решение можно прямо в смартфоне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дия".
"Цифровизировали судебные решения. Это значит, что больше не нужно ехать в суд и стоять в очередях. Клик-клик в смартфоне - и документ с подписями судей готов! Цифровое судебное решение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное", - пишет пресс-служба.
Как воспользоваться услугой:
- обновить "Дия" на смартфоне до последней версии;
- зайти в приложение;
- нажать на "Услуги" и выбрать "Судебные дела";
- просмотреть судебное решение и при необходимости загрузите себе на смартфон.
"Помимо электронного судебного решения, "Дия" пришлет вам уведомление о судебном деле, в котором вы участвуете. Все важное - в одном приложении. Судебные услуги работают в последней версии Дия. Поэтому обязательно проверьте, обновили ли вы приложение", - отмечает пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дия" украинцы могут выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги.
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