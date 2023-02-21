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Цифровизация сферы строительства в градостроительной реформе - один из элементов антикоррупционной стратегии, – глава НАПК

Фото: глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков (nazk.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков считает цифровизацию сферы строительства и землепользования важным элементом антикоррупционной стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова в интервью ZN.ua.

По его словам, цифровизация сферы строительства и землепользования, предлагаемая проектом закона №5655, - один из главных элементов антикоррупционной стратегии.

Градостроительная реформа до ее принятия была проверена НАПК, а внесенные агентством замечания учли при принятии проекта №5655 в целом.

"Итак, мы проводили антикоррупционную экспертизу законопроекта №5655 о градостроительной реформе. Но не с точки зрения направления этой реформы, а с точки зрения оценки коррупционных рисков. Проводили как год назад, то есть 2021-го, так и 2022-го во время доработки законопроекта до второго чтение", - сообщил Новиков.

Он также пояснил, что выводы антикоррупционной экспертизы почти в полном объеме кроме одной рекомендации были учтены в принятой парламентом редакции закона о градостроительной реформе.

"Поскольку мы проводили антикоррупционную экспертизу этого закона и до второго чтения его текст претерпел изменения, то провели дополнительный анализ именно тех норм", - подчеркнул Новиков.

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит правила работы в сфере градостроительства.

Ранее РБК-Украина писала, что народный депутат Елена Шуляк ответила всем критикам проекта №5655, объяснив, что главные бенефициары нового закона - общины, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.

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