Цифровизация обороны. О новациях на пути к усилению обороноспособности Украины

Верховная рада приняла закон о создании единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения статуса УБД. Этим решением украинский парламент предпринял критически важные шаги по усилению обороноспособности Украины. Детальнее – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Главная задача нового закона – обеспечение стандартизации и цифровой оптимизации военного учета. Это крайне важная задача, учитывая, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в ВСУ мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу – 60 тысяч, в Национальную гвардию – 90 тысяч, в Национальную полицию – 100 тысяч.

В то же время, по данным МО Украины, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на август 2023 года только 95,8 тыс. человек, принимавших участие в мероприятиях в связи с военной агрессией против Украины, получили статус участника боевых действий. Это очень низкий показатель, поскольку процедура предоставления статуса участника боевых действий до сих пор была сложной и долговременной. В частности, из-за большого количества нужных документов и бюрократических процедур. А это, в свою очередь, усложняло интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, делало невозможным получение ими определенных льгот и поддержки со стороны государства.

Итак, принятый закон предусматривает создание, во-первых, Единого электронного реестра военнообязанных "Оберіг". Этот государственный реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет. Эта база будет принадлежать Министерству обороны, его распорядителем станет Генеральный штаб. Доступ к этому реестру будут иметь Министерство обороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также региональные ТЦК.

В Реестр будут заноситься персональные и служебные данные, а также данные о необходимости комплектования личным составом подразделений ВСУ и других военных формирований. Проведение цифровизации и наведение порядка в вопросах учета позволит с одной стороны эффективно упорядочить мобилизацию, устранить коррупционные риски. Кроме того, это позволит избежать многих неудобств. В частности, отпадет необходимость в проведении рейдов для вручения повесток, поскольку все необходимые сведения о лицах призывного возраста будут в распоряжении ТЦК.

Во-вторых, будет создан Портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Благодаря этому появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе. То есть, произойдет почти полная дебюрократизация этого чувствительного вопроса. Также появится возможность автоматического получения статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника Украины.

Новый закон также содержит несколько новаций, которые позволят усилить киберзащиту и предоставит право размещать украинские ІТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Такая цифровая евроатлантическая интеграция позволит освободить ПВО от защиты национальных дата-центров и сосредоточить их на защите гражданского населения и критически важных объектов. Ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным нашим союзникам. Ускорится разработка и развертывание новых систем и сервисов для военных. В конце концов все услуги и процессы для военных перейдут в удобный и доступный формат.

Президент Владимир Зеленский поставил перед всеми государственными органами фундаментальную задачу на этот год – "сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее". Считаю, что приняв 249 голосами закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения", Верховная рада сделала весомый шаг именно в этом направлении.