Цифровизация армии продолжается. В МО сообщили о работе над приложением для ветеранов

В будущем планируется запуск приложения "Ветеран+".

Запущенные ранее "Резерв+" и "Армия+" уже продемонстрировали свою эффективность. В первом приложении уже 3,5 млн. украинцев получили свои электронные военно-учетные документы. Как отметил Умеров, это позволило снизить физические нагрузки на ТЦК и создать альтернативу в противовес устаревшим советским процессам.

В "Армии+" уже насчитывается 230 000 военнослужащих, пользующихся электронными услугами, среди которых представление рапортов всех видов и цифровизации данных о состоянии здоровья. 20% из них - офицеры, а 15% - военные сержантского состава.

"В 2024 году Минобороны отменило 16 журналов и бумажных книг учета. Впереди - переход на 100% в диджитал документооборот", - добавил Умеров.

Благодаря цифровизации втрое увеличились показатели мобилизации, а у пятеро - возможности для тренировки военнослужащих.

Кроме того, Умеров анонсировал реформу ТЦК, над которой в МО уже работают.

Министр обороны представил инициативы по поддержке защитников и защитниц Украины еще в августе на VII Международном ветеранском форуме.

Еще раньше, в июне этого года, на третьем Всеукраинском диалоге "Громады - ветеранам" и.о. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказывал, какие функции станут доступны ветеранам в новом приложении. Об этом сообщали в " Укринформ".

По его словам, приложение позволит ветеранам через любые гаджеты получить информационную справку о том, что он или она может получить от государства. Также в нем будет представлен четкий алгоритм действий по услугам, доступным для ветеранов.

В приложении будут также доступны функции, которые обеспечат сочетание заявок ветеран на поиск работы и предложения, куда можно обратиться для трудоустройства.

В рамках работы над созданием приложения планируется обеспечить электронное представление на получение статуса участника боевых действий и статуса лица с инвалидностью в результате войны. Кроме того, в приложении будет возможно подать документы на получение статуса члена семьи погибшего защитника/защитницы Украины.