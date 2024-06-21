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Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение

Пятница 21 июня 2024 19:49
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Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение Иллюстративное фото: у "Действия" появится удостоверение ветерана (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров поддержал изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Минцфри.

По данным министерства, после решения Кабмина его должен поддержать Верховная рада. После чего бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию.

Удостоверение в "Дії" можно проверить по QR-коду всего в один клик. После принятия изменений уменьшится количество поддельных или устаревших бумажных документов.

"Сможете не бояться потерять или повредить удостоверение, оно будет всегда под рукой – в смартфоне", – сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что украинцы могут получить цифровое удостоверение ветерана. Документ можно добавить в мобильном приложении "Дія".

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