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Цифровая трудовая в Украине: как просмотреть электронные данные

Фото: в Украине начали оцифровывать данные по трудовым книжкам (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине стали переносить данные из бумажных трудовых книжек в электронный формат.

О том, как пересмотреть оцифрованные трудовые данные рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА .

Перенести свой стаж из бумажной трудовой книги в электронную версию можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно, перейдя на ссылку ЗДЕСЬ.

Как проверить электронные данные

Для этого необходимо войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты или через Дія.Підпис.

В левом боковом меню выберите пункт Электронная трудовая книжка.

Нажмите кнопку "Данные ЭТК".

Перейдите на вкладку "Оцифрованная ЭТК".

После этого следует проверить результат оцифрования сведений о трудовых отношениях в соответствии с предоставленными сканированными копиями документов.

Однако заметим, что пересмотреть результат оцифровки и сверить свой страховой стаж с записями в электронной трудовой книжке можно в случае, если лицом или его страхователем представлены на веб-портал е-услуг ПФУ сканированные копии документов о трудовой деятельности за период до 01.01.2004.

Ранее РБК-Украина рассказывала, о том , какие нюансы необходимо знать при оцифровке трудовой книжки в Украине.

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