Цифровая экосистема DREAM стала единой платформой для публичных инвестпроектов, - Шуляк

Ее полноценное закрепление как обязательной для всех проектов восстановления, которые будут реализовываться за государственный счет, возможно после принятия законопроекта "Об основных принципах восстановления".

Она сообщила, что на прошлой неделе в парламенте приняли законопроект №12245, согласно которому единый портфель публичных инвестиций государства будет формироваться с использованием Единой информационной системы управления публичными инвестиционными проектами, в основе которой будет DREAM. Это заложило основу для законодательного урегулирования DREAM как единой платформы для публичных инвестиционных проектов.

Однако в ВР рассчитывают на полноценное закрепление DREAM для обязательного использования для проектов по восстановлению, которые происходят за государственный счет - благодаря принятию законопроекта "Об основных принципах восстановления".

"Государство сформировало единый портфель публичных инвестиций, который объединяет на сегодня 787 проектов. На 2025 год предусмотрели финансирование этой программы из разных источников в размере более 224 млрд грн. Поэтому сверхважно, чтобы она реализовалась максимально прозрачно и подотчетно. Экосистема DREAM, которая в тестовом режиме работает уже больше года для проектов по восстановлению, позволяет это обеспечить. Но сверхважно, чтобы DREAM закрепили как обязательную для проектов по восстановлению на уровне закона. Прозрачность и подотчетность нужны для любых проектов по восстановлению, которые реализуются за государственный счет", - отметила Шуляк.

По ее словам, в системе сейчас зарегистрировано 7949 проектов на общую сумму 497 млрд гривен и 4318 проектов, то есть 54% из них уже выполняются. При этом, общий ориентированный бюджет на них оценивается в 496 млрд гривен, но сумма имеющегося финансирования составляет 93,4 млрд гривен. Эти суммы, подчеркнула нардеп, красноречиво свидетельствуют об эффективности цифровых решений для подотчетного восстановления - почти четверть заявленных общинами проектов уже нашли внешнее финансирование.

Шуляк также отметила, что сейчас отсутствие необходимого законодательства в сфере восстановления является ключевым препятствием для полноценного восстановления громад. Об этом свидетельствуют результаты аудита, проведенного Счетной палатой в 2024 году.

В отчете, отметила Шуляк, четко указано, что отсутствие утвержденных нормативных документов, таких как законопроект "Об основных принципах восстановления Украины", план восстановления и развития регионов и т.д., не способствует восстановлению разрушенной военной агрессией РФ инфраструктуры. Поэтому Счетная палата рекомендует внести на рассмотрение Кабмина уже упомянутый законопроект "Об основах восстановления Украины", который уже прошел серию публичных консультаций и доступен для предоставления предложений на сайте Министерства развития общин и территорий.

"Если говорить о новой законодательной рамке восстановления, нам бы очень хотелось, чтобы были зафиксированы основные принципы восстановления. Потому что мы говорим и о человекоцентричности, устранении забюрократизированности, устойчивом развитии, и о циркулярной экономике, и о принципе "строить лучше, чем было", и о "зеленом курсе", об энергоэффективности, экологичности и тому подобное. Все эти вещи, я считаю, нужно зафиксировать непосредственно на уровне законодательства для того, чтобы все-все проекты, которые касаются восстановления, шли уже по новым современным правилам и стандартам", - подытожила Елена Шуляк.