Этой зимой тепловая генерация исполнила роль и базовой, и регулирующей мощности, - эксперт
Несмотря на повреждения и разрушения от обстрелов этой зимой, тепловая генерация исполнила для украинской энергосистемы двойную роль: и базовой, и регулирующей мощности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.
По его словам, сейчас основную нагрузку в энергосистеме несут атомные электростанции. Гидроэнергетика, выполняющая роль регулирующей мощности, а тепловая генерация, рассказал он - это два в одном: и базовые мощности, и регулирующие мощности.
"Несмотря на то, что было много ракетных ударов по тепловой генерации, мы потеряли энергоблоки и достаточно серьезное основное и вспомогательное оборудование, эта генерация работает, производит… электроэнергию и несет очень важную роль с точки зрения генерирующих мощностей", - отметил Плачков.
Напомним, ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что этой зимой АЭС, ТЭС и ТЭЦ работали на максимуме. По словам директора по управлению ОЭС Украины, главного диспетчера компании Виталия Зайченко, тепловая и гидрогенерация приложили все усилия для восстановления после обстрелов генерирующего оборудования, чтобы у украинцев было достаточно электроэнергии этой зимой.
Накануне в ДТЭК заявили, что с начала 2024 года теплоэлектростанции компании нарастили отпуск электроэнергии на 6%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.